В Печоре на три рубля подорожал проезд на автобусе

Тарифы на перевозки в Печоре не менялись с 2014 года. Фото: Нина Юшкова

В Печоре поднялись тарифы на автобусные перевозки.

С 2014 года в МР «Печора» тарифы на пассажирские перевозки не менялись. За это время подорожало топливо, смазочные материалы, запчасти, появилась необходимость пересмотра зарплат водителей и кондукторов. Таким образом, на территории муниципалитета сформировалась потребность в пересмотре единых тарифов, объясняет Комитет Коми по тарифам.

Единые предельно максимальные уровни тарифов, установленные в 2014 году, были проиндексированы и теперь будут выглядеть так:

- 18 рублей за 1 поездку в городском сообщении (прирост в 3 рубля);

- 3,44 руб./км пробега в пригородном сообщении (прирост в 68 копеек).

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