В Сыктывкаре экс-сотруднику ДПС дали условный срок за два преступления

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В Сыктывкаре 41-летнего сотрудника ДПС признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В сентябре 2019 года сотрудник ДПС заметил водителя, который выехал на встречную полосу. Это нарушение мужчина допустил повторно, и полицейский составил административный протокол. Затем к правоохранителю обратился знакомый, который решил помочь нарушителю. Сотрудник ДПС совершил служебный подлог и внес исправления в протокол, которые исказили его содержание и повлекли порчу данного протокола. Кроме того, фигурант скрыл факт совершенного водителем административного правонарушения, не сдав протокол и видео, подтверждающее факт нарушения.

Обвиняемый не признал вину и отказался от дачи показаний. Суд приговорил его к году и двум месяцам лишения свободы условно с полуторагодовым испытательным сроком. Кроме того, осужденного на три лишили права занимать должности в правоохранительных органах. Приговор не вступил в законную силу.

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