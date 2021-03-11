За два дня в Сыктывкаре сбили двух детей

Фото: ГИБДД по Сыктывкару

В течение двух дней в Сыктывкаре произошли два ДТП, в результате которых пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГИБДД по Сыктывкару.

Первое ДТП произошло 10 марта. Около 18.08 часов женщина 1987 года рождения ехала за рулем «Хендэ Солярис» по улице Димитрова в сторону улицы Гаражной. Иномарка сбила пешехода 2006 года рождения переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 14-ти летний пострадавший получил ушиб коленного сустава. Подростка госпитализировали.

Второе ДТП произошло в четверг, 11 марта. Около 7:50 часов водитель 1984 года рождения ехала за рулем «Фольксваген Поло» по улице Мира в сторону Маяковского. Иномарка сбила пешехода 2009 года рождения, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. У 12-ти летнего мальчика диагностировали ушиб грудной клетки. Госпитализация пострадавшему не понадобилась.

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