За сутки в Сыктывкаре 22 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на четверг, 11 марта, в Сыктывкаре зафиксировали 22 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За последние сутки в Коми зарегистрировали 70 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе выявили 40 285 заболевших. За сутки выздоровели 76 человек, а за все время – 39 148. К сожалению, еще 764 пациента скончались.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 22 случая, Ижемском районе – 12, – говорится в сообщении.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей, и им оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 2650 человек. За последние сутки 175 человек сняли с медицинского учета. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

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