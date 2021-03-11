Жителям Коми рассказали, почему уничтожают заразных чумой свиней

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Всех больных африканской чумой свиней в Коми уничтожают из-за высокой степени заразности самой болезни. Об этом сообщили в Сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, выжившие животные пожизненно остаются вирусоносителями, поэтому, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, остается только ликвидировать зараженных свиней.

- Данный вирус является сверхзаразной болезнью, которая характеризуется быстрым течением и практически 100%-ной смертностью животных. Выжившие животные пожизненно остаются вирусоносителями, - рассказали в прокуратуре.

Переносчиками вируса могут быть насекомые, клещи, собаки, кошки, лисицы, волки, мелкие грызуны и птицы. Источниками инфекции могут быть помещения, где находились больные свиньи, инфицированные корма и вода, продукты убоя свиней, отходы мясокомбинатов, столовых, ресторанов. Средства лечения африканской чумы свиней отсутствуют.

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