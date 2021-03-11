В Коми более 18 тысяч жителей получают доплату к пенсии

Фото: пресс-служба Минтруда Коми

В Коми более 18 тысяч жителей получают региональную социальную доплату к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

Региональная социальная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, которая утверждена в республике для получения этой меры социальной поддержки. На 2021 год величина прожиточного минимума пенсионера для назначения региональной социальной доплаты к пенсии установлена в размере 12645 рублей в месяц. Средний размер выплаты составляет около 4300 рублей.

Эта мера соцподдержки предоставляется не только пожилым людям, которые вышли на заслуженный отдых по старости. Региональная социальная доплата к пенсии назначается и другим категориям граждан, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда, например, людям с инвалидностью или потерявшим кормильца детям.

В прошлом году получателями региональной социальной доплаты к пенсии стали 18485 жителей Коми. Бюджетные расходы на эту меру поддержки жителей Коми составили около 787 миллионов рублей, в том числе почти 234 миллиона рублей - это средства республиканского бюджета.

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