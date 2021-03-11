Экс-глава Коми Сергей Гапликов получил новую руководящую должность

Генеральным директором нового совместного предприятия назначен Сергей Гапликов Фото: Архив "КП"

Сергей Гапликов, ранее занимавший пост главы Коми, получил новую руководящую должность. Стало известно, что он занял кресло директора в предприятие ООО «Техсити Девелопмент», занимающаяся инженерными изысканиями.

По данным Интерфакса, учредителями предприятия являются Crocus Group Араса и Эмина Агаларовых и госкорпорация «Ростех».

- Предприятие создано для реализации совместных проектов в сфере девелопмента, где сочетание компетенции Crocus Group и «Ростеха» может обеспечить высокий синергетический эффект, - заявили в пресс-службе госкорпорации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-глава Коми Сергей Гапликов отчитался о своей зарплате за 2019 год

Данные о доходах обнародовали на сайте правительства Коми (подробности)