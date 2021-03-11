Экс-глава Коми Сергей Гапликов получил новую руководящую должность

Генеральным директором нового совместного предприятия назначен Сергей Гапликов
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Сергей Гапликов, ранее занимавший пост главы Коми, получил новую руководящую должность. Стало известно, что он занял кресло директора в предприятие ООО «Техсити Девелопмент», занимающаяся инженерными изысканиями.
По данным Интерфакса, учредителями предприятия являются Crocus Group Араса и Эмина Агаларовых и госкорпорация «Ростех».
- Предприятие создано для реализации совместных проектов в сфере девелопмента, где сочетание компетенции Crocus Group и «Ростеха» может обеспечить высокий синергетический эффект, - заявили в пресс-службе госкорпорации.
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