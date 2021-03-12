Суд Ухты подтвердил приговор: врач ответит за гибель нерожденного младенца

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Приговор акушеру-гинекологу Ухтинского межтерриториального родильного дома за гибель плода суд апелляционной инстанции оставил без изменения.

Ухтинский городской суд 10 марта рассмотрел апелляционная жалоба на приговор мирового судьи, которым жительница Ухты осуждена, за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Она являлась акушером-гинекологом ГБУЗ РК «Ухтинский межтерриториальный родильный дом». Как установил суд, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, причинила пациентке УМРД тяжкий вред здоровью в виде внутриутробной гибели плода.

В связи с чем была признана виновной и осуждена по ч. 2 ст. 118 УК РФ к наказанию в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 2 года.

Доводы апеллянта о невиновности, а также незаконности и необоснованности приговора, не нашли своего подтверждения в суде апелляционной инстанции.

Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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