В селе Коми закрыли детский сад из-за антисанитарии

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Из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность МОУ "СОШ" села Керес, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми. То, что здесь существует угроза здоровью детей, выяснилось во время плановой проверки. На самом деле проблема не решается годами.

При проведении Роспотребнадзора по Коми в Усть-Куломском районе плановой выездной проверки в МОУ «СОШ» с. Керес были выявлены нарушения требований санитарного законодательства РФ.

В структурном подразделении «Детский сад п. Уръель» отсутствует холодное и горячее водоснабжение в помещении здания: пищеблок, туалеты, умывальные и так далее. Во всех помещениях пищеблока МОУ «СОШ» с. Керес в нерабочем состоянии автономная система водоотведения. То есть горячий цех, моечная кухонной и столовой посуды, умывальные раковины перед обеденным залом не обеспечены водоотведением, фактически сбор сточных вод осуществляется в емкости, установленные под моечными раковинами.

В отношении юридического лица МОУ «СОШ» с. Керес составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ. Санкции по ней: штраф на юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей, административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Корткеросский районный суд учел, что выявленные нарушения создают угрозу здоровья людей, в том числе несовершеннолетних, имеют повышенную степень общественной опасности. А также принял во внимание, что они имелись и до проведения проверки, а структурные подразделения СОШ с. Керес продолжали осуществлять образовательную деятельность без водоснабжения в д/саду п. Уръель и без водоотведения в пищеблоке школы.

Суд назначил приостановление деятельности сроком на 10 суток во всех помещениях пищеблока здания МОУ «СОШ» с. Керес, по организации и осуществлению образовательных услуг в полном объеме в здании (структурном подразделение «Детский сад п. Уръель»).

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