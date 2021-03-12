Туристский проект «Серебряное ожерелье России» в Коми ждёт перезагрузка

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Как привлечь больше туристов в Коми в рамках межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России», решали на этой неделе в селе Ыб Сыктывдинского района. Заседание провела заместитель полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.

Проект «Серебряное ожерелье России» объединяет в единую туристско-рекреационную систему 11 регионов Северо-Запада России. В его основе лежит идея сохранения и популяризации богатейшего исторического и культурного наследия Севера России, а также вовлечение его в туристский оборот.

Республика Коми широко представлена в проекте: природный, сельский, событийный туризм. В числе предлагаемых маршрутов - от экстремальных путешествий в горы и сплавов по северным рекам до знакомства с традиционными праздниками и экскурсиями по городам и сёлам.

«Символично, что в юбилейный для Республики Коми год в Сыктывдинском районе проходит перезапуск межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России», - отметил глава Коми Владимир Уйба. – Перед рабочей группой стоит важная задача – определить дальнейшее взаимодействие северных регионов в рамках развития общего туристского пространства, маршрутов и главных точек притяжения регионов Севера».

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