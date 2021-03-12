Житель Коми обобрал пьяного и получил солидный срок

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За хищение денежных средств из одежды раннее судимому жителю Коми назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

19 декабря 2020 года мужчина заметил сильно пьяного мужчину и не прошел мимо. При этом он сам был в состоянии алкогольного опьянения. Только вместо помощи собрату по увлечению, он обшарил всю одежду и обобрал его до нитки. Прихватив 10 125 рублей, нехороший человек скрылся с места преступления.

Но его нашли, и злоумышленник оказался на скамье подсудимых. Там он полностью признал свою вину и раскаялся.

Сысольский районный суд назначил наказание, по совокупности приговоров, в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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