Большинство муниципалитетов Коми закончили год с ростом доходов

Фото: Архив "КП"

Большинство муниципалитетов Коми закончили 2020 год с ростом бюджетных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минфина.

Поддержка, оказанная муниципалитетам в прошлом году из регионального бюджета, позволила нивелировать финансовые последствия пандемического кризиса для местных бюджетов. Несмотря на снижение поступления в местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов на 3% (или 449 миллионов рублей). Общий объём доходов муниципалитетов вырос на 6% (или 2,5 миллиарда рублей) к исполнению за 2019 год. Это связано с предоставлением дополнительных трансфертов из республиканского бюджета – как в форме дотаций, предоставленных в целях частичной компенсации снижения поступления в 2020 году налоговых и неналоговых доходов связи с пандемией, так и в форме субсидий, объём которых вырос на 20 % (или 1,3 млрд рублей).

Самый большой рост бюджетных доходов наблюдается у Вуктыла и Усть-Вымского района – их доходы по итогам года выросли на 29 %. Совокупный фактический дефицит местных бюджетов снизился более чем в 9 раз относительно данных за 2019 год.

Что касается текущего года, региональный Минфин отслеживает ситуацию с муниципальными бюджетами и держит этот вопрос на контроле, говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Собственные доходы Коми упали в 2020 году на 16% (подробнее)