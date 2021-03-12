В Ухте увеличили пособие на погребение

В Ухте проиндексировали стоимость услуг по погребению. Фото: из архива "КП"

В Ухте проиндексировали стоимость услуг, предусмотренных гарантированным перечнем по погребению на территории городского округа, сообщает комитет Республики Коми по тарифам.

Размеры пособий были проиндексированы на 4,9% и выросли с 7962,32 руб. до 8352,47 руб.

Финансовая помощь предоставляется, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Печоре проезд на автобусе подорожал на три рубля (подробности)