Ухтинский зоопарк просит о помощи

Ухтинский зоопарк просит всех неравнодушных людей о помощи. Он остался без выручки, которая тратилась на питание животных.

В здании сейчас проходит долгожданный ремонт. В связи с этим животные переехали в помещение бывшего интерната, расположенного на улице Горького, 10. Посещение зоопарка сейчас запрещено, поэтому выручки на питание животных нет. Руководство зоопарка просит оказать любую посильную помощь животным. Как пишет газета «Палитра города», перевести пожертвования можно по номеру телефона 89125456336.

Ухтинский зоопарк в Детском парке появился в 1989 году. Он был создан по инициативе братьев Тороповых — Виктора и Александра. До этого, в 50-60 годы здесь существовал зооуголок. В 90-е годы, после гибели братьев Тороповых, за зоопарк взялся ухтинский индивидуальный предприниматель. Ремонтные работы ведутся за счёт финансирования в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и Правительством Республики Коми.

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