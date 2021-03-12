Житель Усинска спонсировал террористическую организацию

Фото: УФСБ России по Республике Коми

В Усинске огласили приговор мужчине, которого обвиняли в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в ФСБ республики. Известно, что местный житель направлял деньги на счет запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

- Фигурант уголовного дела, являясь приверженцем радикальных течений ислама, в 2014 году в целях финансирования МТО «ИГ» на территории Сирийской Арабской Республики посредством банковских переводов направлял денежные средства участникам указанной организации, - уточнили в ФСБ.

Задержать мужчину удалось в 2020 году в Крыму. Суд назначил ему наказание 6 лет колонии строго режима.

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