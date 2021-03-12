В Ухте оштрафовали женщину, продавшую пиво ребенку

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В Ухте женщину оштрафовали за то, что она продала две бутылки пивного напитка несовершеннолетнему. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 11 февраля. В 17.45 женщина продала несовершеннолетнему две бутылки пивного напитка. Тем самым продавщица нарушила федеральное законодательство. Административное дело рассмотрел мировой судья Ярегского судебного участка Ухты. Он вынес постановление о привлечении продавщицы к административной ответственности. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

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