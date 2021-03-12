Фото: ГИБДД по Сыктывкару
В Сыктывкаре столкнулись две легковушки: пострадал 6-летний ребенок
В столице Коми рано утром произошла авария с участием двух легковушек. ДТП было зафиксировано на улице Ветеранов. Местный житель за рулем Kia Rio не уступил дорогу немецкой иномарке и въехал в нее. В результате аварии пострадал 6-летний пассажир Volkswagen Polo.
Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у ребенка травмы головы и нижней губы. Мальчик был госпитализирован в больницу.
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