Лжебанкир пытался украсть у жителя Коми 300 тысяч

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Корткеросского района 1983 года рождения не поддался на уловку лжебанкира, который пытался украсть у него 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из банков. Далее собеседник рассказал, что, якобы, некий злоумышленник пытается дистанционно оформить на него кредит в 300 тысяч рублей. Чтобы пресечь эту попытку, необходимо выполнить ряд действий: взять новый заем на ту же сумму и перечислить его банку.

Владелец банковской карты знал о таких способах обманах. Мужчина не поддался на уговоры липового финансиста и положил трубку. Ему звонили из московских номеров телефонов, которые уже успели «засветиться» в ряде аналогичных афер в отношении жителей Сыктывкара, Усинска, Корткеросского, Прилузского, Сыктывдинского и Усть-Вымского районов. В тех случаях неизвестные также рассказывали «легенды» о несанкционированных оформлениях кредитов и списаниях средств. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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