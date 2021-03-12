В Воркуте выбрали нового главу администрации

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Новым главой администрации Воркуты стал Ярослав Шапошников. Соответствующее решение приняли депутаты местного Совета.

Напомним, народные избранники выбирали нового градоначальника из трех кандидатов. На эту должность претендовали Илья Фенев, Александр Камкин и Ярослав Шапошников, который являлся временно исполняющим главы администрации Воркуты.

Кандидатуру последнего поддержали 14 народных депутатов, шестеро проголосовали против, еще трое воздержались.

Каждый из кандидатов отвечал на вопросы, которые возникли у парламентариев. В общей сложности на это ушло около двух часов.

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