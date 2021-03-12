В Коми мужчина заплатил 280 тысяч рублей за убийство беременной лосихи

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Житель Коми оштрафован на 280 тысяч рублей за браконьерство. Мужчина обвинялся в убийстве лосихи.

Как сообщает пресс-служба УФССП, житель Удорского района, находясь на особо охраняемой природной территории без специального разрешения на добычу объекта животного мира, в запрещенные для охоты на копытных животных сроки, тремя выстрелами незаконно добыл самку лося с находящимися в ней двумя эмбрионами.

- Браконьер был наказан шестью месяцами исправительных работ, а также штрафом в счет возмещения крупного ущерба, - уточнили в ведомстве.

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