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Происшествия12 марта 2021 15:53

В Коми мужчина заплатил 280 тысяч рублей за убийство беременной лосихи

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: архив "КП"

Житель Коми оштрафован на 280 тысяч рублей за браконьерство. Мужчина обвинялся в убийстве лосихи.

Как сообщает пресс-служба УФССП, житель Удорского района, находясь на особо охраняемой природной территории без специального разрешения на добычу объекта животного мира, в запрещенные для охоты на копытных животных сроки, тремя выстрелами незаконно добыл самку лося с находящимися в ней двумя эмбрионами.

- Браконьер был наказан шестью месяцами исправительных работ, а также штрафом в счет возмещения крупного ущерба, - уточнили в ведомстве.

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