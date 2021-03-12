В Коми обитает порядка 1200 волков

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На пресс-конференции, посвященной знакомству СМИ с новым руководителем минприроды Коми Алексеем Кузнецовым, глава ведомства рассказал о статистике по отстрелу волков в муниципалитетах региона.

Как утверждают статистические данные прошлого года, в Республике Коми обитает порядка 1200 волков, охотники добыли — 254, из которых 40% — самки. В этом году в Койгородском районе добыли 15 волков, в Усть-Куломском – 16, Корткеросском и Прилузском – по 12 особей. Всего с начала года уничтожили 104 зверя.

- Надо понимать, что законный отстрел не отобьёт желания у волков выходить в населённые пункты: волку фильм про убийство волка не покажешь. Он не понимает, что мы видим в нём угрозу нападения, —подчеркнул Алексей Кузнецов.

Напомним, что в Коми в 2021 году разрешили отстрелить 270 волков, за каждый трофей можно получить 20 тысяч рублей.

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