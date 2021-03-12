В Сысольском районе пройдет народная ярмарка «Гажа валяй»

В воскресенье, 14 марта, в селе Визинга пройдет традиционная республиканская народная ярмарка «Гажа валяй». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства национальной политики.

В этом году выставка приурочена к 100-летию Республики Коми и 30-летию возрождения праздника. Она будет посвящена теме «Коми мулӧн нэмӧвӧйся оласног» (Вековые обычаи Коми земли). В районном центре подготовлена насыщенная программа, ориентированная на людей всех возрастов. В нее вошли театрализованное народное гуляние «Шондiбанöй, гажа валяйöй» (Солнцеликий, радостный «валяй»), концертная программа и многое другое.

Не обойдется в этом году и без спортивных активностей: «богатыри земли Сысольской» продемонстрируют свою силу и ловкость при перетягивании каната, а на конкурсе-параде санок «Мича дадь» (Красивые санки) выявят самых креативных родителей. Никого не оставят равнодушным хоккей в валенках, охотничьи состязания и соревнования на снегоходах. Игры на свежем воздухе укрепят здоровье и зарядят всех хорошим настроением. На Центральной площади развернется ярмарка «Гажа ярманга», а также конкурс-выставка подворий сельских поселений муниципалитета.

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