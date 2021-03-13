Вытерпел, значит не сурово: «колонисту» Коми отказали в компенсации за страдания

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Судом отказано в удовлетворении иска гражданина, отбывающего наказание в исправительной колонии №24 о взыскании компенсации морального вреда за «нечеловеческие условия» пребывания в местах лишения свободы.

Заключенный обратился с иском к ФСИН РФ, УФСИН России по РК, ФКУ ИК-24 УФСИН России по РК указав в обоснование своих доводов, что находится в исправительном учреждении с 2017 года, а нательное теплое белье выдали только в конце 2019 года, однако, он является тяжело больным человеком с множеством хронических заболеваний и переохлаждение для него недопустимо.

Разрешая указанный спор, суд обратил внимание, что исковое заявление поступило в суд в конце 2020 года, то есть по истечении более трех лет после событий, с которыми истец связывает причинение ему нравственных страданий.

Как указывалось самим истцом, нарушение его прав началось с момента прибытия его в исправительное учреждение в 2017 году. И с данного периода он отбывает наказание в «нечеловеческих условиях».

Однако обращение в суд спустя столь длительный период времени не свидетельствует о том, что истцу были причинены нравственные страдания в достаточной степени, что позволило бы делать вывод о достижении минимального уровня суровости.

Следовательно, вышеперечисленные в исковом заявлении условия содержания не достигли той степени «суровости» и не причиняли истцу таких нравственных страданий, которые позволили бы вести речь о взыскании компенсации морального вреда.

На основании изложенного, суд не нашел оснований к удовлетворению заявленных требований, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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