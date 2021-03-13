Ухтинский суд: маска на подбородке не освобождает от ответственности

Фото: архив КП

Ношение маски на подбородке не освобождает от административной ответственности, решил Ухтинский городской суд.

Жительница города Ухты находилась в здании ОГИБДД без средств индивидуальной защиты. Сотрудник полиции составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дела судьей были исследованы обстоятельства дела, допрошен свидетель, просмотрена предоставленная им видеозапись. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, в представленных письменных объяснениях вину не признала, пояснив, что правонарушения не совершала, средство индивидуальной защиты – маска, находилась на лице, при разговоре по телефону съехала на подбородок.

Судья пришел к выводу о наличии в действиях ухтинки состава административного правонарушения, так как само по себе наличие маски без использования ее как средства защиты органов дыхания не исключает привлечения к административной ответственности.

С учетом смягчающих обстоятельств было назначено административное наказание в виде предупреждения, сообщает объединенная пресс-служба судов РК.

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