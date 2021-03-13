Мороз и оттепель прогнозируют на неделю синоптики в Коми

Фото: Сергей Анисимов

От морозов до оттепели и обратно — такой прогнозируется погода в середине марта. Уже с понедельника скажется влияние обширного атлантического циклона. Он принесет снег, мокрый снег, в южные районы местами дождь.

В первую половину недели температура воздуха на большей части территории повысится до 2...4С, в северо-восточных районах до 0С, и только в Заполярье ожидается в пределах -4...-9С.

Возврат холодов начнется в середине недели. С севера опустится холодный атмосферный фронт, который затянет новую порцию арктического воздуха.

К концу недели на севере в ночные и утренние часы морозы окрепнут до -25...-32С, на юге — до -15...-22С. Днем максимальная температура будет оставаться относительно низкой для середины марта. В большинстве районов ожидается -8...-15С, на крайнем севере — -17...-22С.

В ближайшие два дня на территории Коми будет облачно с прояснениями. Умеренный снег перейдет в мокрый снег, дождь. Местами гололед. На северо-востоке - метель. Температура ночью -4...-9, при прояснении до -16, днем -1...-6, на крайнем северо-востоке -6...-11 С, сообщает Коми ЦГМС.

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