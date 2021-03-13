Депутата Сыктывкара в автозаке доставили в полицию с форума

Фото Кирилла Прохорова

В Москве при задержании участников форума «Муниципальная Россия» был доставлен в отделение полиции депутат Сыктывкара, известный экоактивист, участник Шиес-протеста Виктор Вишневецкий.

13 марта на форуме муниципальных депутатов полицейские вошли в зал гостиницы «Измайлово» через полчаса после начала мероприятия и задержали более 150 человек, чем фактически сорвали форум, сообщает «7х7».

— Спустя полчаса после начала пришла полиция: сказали, что мероприятие завершено, задержали организаторов и сказали, что задержат всех участников форума. Участников было больше 150 человек, — рассказал Кирилл Прохоров.

Почти во все отделы уже выехали адвокаты, работающие с «ОВД-Инфо» и «Апологией протеста». Всего, по уточненным данным правозащитников, задержано не менее 170 человек.

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