На улицах Коми нашли 58 «бесхозных» детей

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В Коми подвели итоги акции «Дети улиц», организованной региональным МВД совместно с другими ведомствами.

Во время ее проведения выявлено 58 несовершеннолетних, находящихся в розыске. Из них 41 подросток совершил самовольный уход из семьи, 15 - из государственных учреждений с круглосуточным пребыванием, 2 – покинули СРЦН. При этом причины самовольных уходов самые разнообразные. Это и конфликт с родителями (2 ухода), склонность к бродяжничеству (31), желание вести свободный образ жизни и не от кого не зависеть (7), иные причины - не хотел идти на учебу, плохо себя чувствовал и другое (7).

За несвоевременное обращение в полицию о розыске несовершеннолетних детей к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ привлечено 8 родителей (Воркута, Печора, Инта, Сыктывдинский район).

За совершение самовольных уходов на учет в полицию поставлены 7 подростков (Сыктывкар, Печора, Сысольский, Усть-Куломский, Сыктывдинский районы).

За время акции проведено 335 рейдов, посещены 509 неблагополучных родителей. Проверено 26 увеселительных заведений и компьютерных клубов, в которых выявлено 2 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми

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