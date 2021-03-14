Начало недели в Коми ознаменуется сильным снегопадом и дождем

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В ближайшие два дня в Коми будет переменчивая погода. Так, по прогнозам синоптиков, сегодня, 14 марта, жителей республики ждет снежная и ветреная погода.

- Днем в южных районах небольшой снег, в северных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер ЮЗ 8-13 м/с, - рассказали в пресс-службе регионального метеоцентра.

Температура воздуха не опустится ниже -13 градусов. Синоптики обещают, что ночью столбик термометра покажет -6…-11 градусов, днем будет тепло: -1…-6 градусов.

А вот в понедельник, 15 марта, погода начнет портиться. По прогнозам метеорологов, на республику надвигается циклон, который принесет обильные осадки: снег и дождь.

- Уже с понедельника скажется влияние обширного атлантического циклона. Он принесет снег, мокрый снег, в южные районы местами дождь, - пообещали они.

Также жителей Коми ждет плюсовая температура - на большей части территории региона она повысится до +2...+4 градусов тепла. В Заполярье же сохранится минусовая температура, там столбик термометра покажет -4…-9 градусов. Холодать вновь начнет в середине недели.

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