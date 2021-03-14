Собака, спасшая в Коми ребенка ценой своей жизни, стала лауреатом международной премии

Победитель конкурса стал известен 13 марта Фото: архив "КП"

Собака, прославившаяся на всю республику Коми, стала обладателем «бронзы» в международной премии «Мой ласковый и нужный зверь – 2021». Пес Джесси спас ребенка от волка ценой собственной жизни и стал лауреатом уже посмертно.

Джек-рассел-терьер разделили третью ступень пьедестала со своим соотечественником собакой Бертом. Джесси уступил лишь зоозащитнику Карену Даллакяну, который и победил в конкурсе, и чуть-чуть уступил коту Пасу из Выльгорта.

Напомним, что премия учреждена администрацией Зеленоградска. Она призвана воздать уважение домашним животным, которые совершают героические поступки или просто приносят счастье и гармонию в нашу жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Терьера, который спас в Коми 10-летнего мальчика от волка ценой своей жизни, номинировали на международную премию (подробности)