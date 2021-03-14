В Усинске женщина попала в больницу после аварии с внедорожником

Фото: ГИБДД по Коми

В Усинске произошла серьезная авария с участием отечественной легковушки и внедорожника. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП было зарегистрировано на пересечении улиц Нефтяников и Парковая. Женщина за рулем ВАЗ-21102 не уступила дорогу и въехала в Toyota Hilux, за рулем которой был местный житель.

Прибывшие на место медики констатировали у виновницы аварии серьезную травму грудной клетки. Сообщается, что женщина была госпитализирована в ближайшую больницу.

Известно, что за рулем жительница Усинска уже семь лет.

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