Вывезти ребенка из Коми за границу будет проще

Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении поправки в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

В случае принятия законопроекта для выезда ребенка с одним из родителей за границу больше не потребуется нотариально заверенное согласие второго родителя. Достаточным условием будет отсутствие выраженного несогласия одного из родителей или опекунов на выезд ребенка.

Кроме того, принятие инициативы позволит во внесудебном порядке отзывать ранее оформленное заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего.

В свою очередь, в случае спора в связи с несогласием законного представителя несовершеннолетнего на выезд из РФ ребенка вопрос о возможности его выезда разрешается в судебном порядке.

В настоящее время предусмотрено, что в случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд ребенка из РФ, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке, сообщают на сайте Госдумы РФ.

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