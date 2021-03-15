Почти сто тысяч потеряли жители Коми при покупке товаров через интернет

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сразу четверо жителей Сыктывкара поддались на уловки аферистов при покупке товаров через интернет и остались без денег.

Одна из предпринимателей Сыктывкара 1994 года рождения заказала на сайте медицинской тематики виниловые перчатки. Она созвонилась с продавцом, написала ему по электронной почте, а после перечислила на указанный банковский счет 47 000 рублей. Однако заказанный товар директор фирмы не получила, а связь с «поставщиком» прервалась.

Сотрудник другой фирмы из столицы Коми через один из сайтов заказал бензиновый культиватор, также переведя на указанный расчетный счет 23 765 рублей, но товар для предприятия никто не доставил, а сайт вскоре пропал.

Еще одна горожанка 1985 года рождения рассчитывала через интернет-магазин купить садовые качели. Однако и она попалась на удочку мошенника, переведя более 15 000 рублей и так и не порадовав домашних заказанной конструкцией.

А жительница столицы Коми 1982 года рождения, напротив, стала жертвой лжепокупателей. Она разместила на популярном сайте объявление о продаже учебников по английскому языку, а вскоре получила звонок от неизвестного, якобы, желающего приобрести товар. Далее мошенник в ходе манипуляций с реквизитами карты женщины, которые она сообщила, списал с ее счета 10 450 рублей.

Общий ущерб потерпевшим от действий аферистов составил более 96 000 рублей. По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

МВД по Республике Коми рекомендует жителям региона быть бдительными и внимательно относиться к сделкам посредством сети интернет. Не следует осуществлять предоплату и переводить свои деньги на расчетные счета и счета мобильных телефонов неизвестных физических и юридических лиц. Рекомендуется рассчитываться с поставщиками товаров и услуг наложенным платежом либо через курьера при непосредственном их получении.

Также необходимо тщательно проверить всю информацию о поставщиках, найти о них отзывы граждан и при малейших сомнениях отказаться от сделки, напоминает пресс-служба МВД по Коми.

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