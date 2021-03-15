В Коми определят лучшего работника в сфере туризма

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В Коми выберут лучших в сфере туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта республики. Предполагается, что проведение конкурса позволит качество обслуживания в сфере туризма и гостеприимства в регионе.

В этом году конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма – 2021» проходит в следующих номинациях:

– Лучший работник службы приёма и размещения гостиницы/иного средства размещения;

– Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»);

– Лучший экскурсовод (гид) (подноминация «Гид-переводчик»);

– Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная).

Региональный этап представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение конкурсных заданий, включая проверку теоретических знаний участников и выполнение ими практических заданий, а также экспертную оценку профессиональных компетенций участников.

Заявку на участие можно представить с 15 марта по 2 апреля 2021 года по адресу: 167000, Республика Коми, Сыктывкар, ул. Ленина д. 73, каб. 205.

Участие в конкурсе бесплатное.

Победители примут участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма – 2021».

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