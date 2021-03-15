В Воркуте подросток украл телефон за 16 тысяч рублей

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В Воркуте 15-летнего подростка обвиняют в краже телефона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По данным ведомства, юноша украл телефон в спортивной школе. Он зашел в раздевалку и, когда там никого не было, похитил из незапертого шкафчика телефон. Оказалось, что мобильник принадлежит девочке-подростку. Именно ее мама и обратилась за помощью к полицейским.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Получены признательные показания. Сотовый телефон изъят, - заявили в МВД.

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