В Коми стартовал первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Республике Коми стартовал первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Первый этап акции «Сообщи, где торгую смертью» продлится с 15 по 26 марта. Она направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, консультирование и оказание квалифицированной помощи по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц в медицинских организациях.

В число участников, кроме полиции, входят представители общественности, сотрудники министерств здравоохранения, образования, наркодиспансера, а также заинтересованные организации и ведомства. В МВД призывают жителей Коми принять активное участие в акции. Тех, кто обладает какой-либо значимой информацией, просьба сообщить по телефонам: телефон доверия МВД по Республике Коми: 8(8212) 21-66-35, дежурная часть МВД по Республике Коми: 8(8212) 28-23-10, 28-23-09 и 28-23-03, либо 02 (со стационарных телефонов) или 102 (с мобильных средств связи), управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми: 8(8212) 28-12-01.

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