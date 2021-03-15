В Сыктывкаре открылась выставка ЦБ «Истории Победы»

Фото: пресс-служба Отделения Банка России по Республике Коми.

В понедельник, 15 марта, в Сыктывкаре открылась фотовыставка Банка России «Истории Победы». Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Банка России по Республике Коми.

Этот проект посвящен героям и подвигам Великой Отечественной войны. Экспозиция состоит из 19 стендов с увеличенными высококачественными фотоизображениями российских памятных монет. Монеты событий 1941–1945 годов рассказывают о мужестве людей на трудном пути к Победе. На них запечатлены ключевые события войны: танковое сражение на Курской дуге, освобождение блокадного Ленинграда, Сталинградская битва, водружение советского знамени над Рейхстагом, а также воплощены фрагменты известных фронтовых снимков, памятники и мемориалы героям войны, боевая техника Победы и образ солдата Василия Теркина.

В состав экспозиции вошли фотоизображения трехрублевой мельхиоровой монеты 1993 года выпуска «50-летие Победы на Волге» с изображением монументов «Стоять насмерть» и «Родина-мать зовет» мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде, а также двухцветной 10-рублевой монеты из латуни и мельхиора, выпущенной в 2000 году к 55-летию Победы, на которой воспроизведен фрагмент легендарного снимка «Комбат» военного фотокорреспондента Макса Альперта. Командир, поднимающий солдат в атаку с пистолетом в руке, стал для всего мира символом отваги советских солдат. В экспозицию также включена 25-рублевая монета из серии «Оружие Победы», посвященная конструктору Михаилу Кошкину, создавшему главный советский танк – Т-34. Эта машина значительно повлияла на исход войны, благодаря своим исключительным характеристикам.

Фотовыставка стала продолжением виртуального проекта Банка России «Истории Победы», который был запущен к 75-летию Победы. Выставка будет работать до 31 марта в фойе здания Государственного Совета РК (Коммунистическая, 8).

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