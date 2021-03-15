В Сыктывкаре мужчина забил до смерти знакомого за сделанное замечание

Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре мужчина обокрал, а затем избил до смерти своего знакомого. О трагическом случае рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в мае прошлого года злоумышленник был приглашен в гости к знакомому своей приятельницы. Во время пьяного застолья к мужчине пришла мысль обокрасть жилье хозяина квартиры, однако он был пойман с поличным, когда осматривал шкафы.

- Изучающего содержимого шкафов гостя обнаружил хозяин жилья и предъявил ему претензии. Гость напал на владельца имущества, нанеся множественные удары руками и ногами и причинив черепно-мозговую травму, от которой потерпевший впоследствии скончался. Злоумышленник похитил из сейфа 35 тысяч рублей и сотовый телефон, - уточнили в ведомстве.

За совершенное преступление мужчина отправиться в тюрьму на 10 лет.

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