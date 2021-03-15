В Ухте суд заставил вернуть пенсионеру 60% стоимость поездки в Турцию

Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

Ухтинский городской суд взыскал с Пенсионного фонда РФ в пользу пенсионера расходы на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Мужчина является пенсионером и проживает в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. В 2020 году ездил отдыхать в Турцию, а затем обратился в Пенсионный фонд РФ с просьбой оплаты расходов за проезд к месту отдыха и обратно. Однако пенсионер получил отказ в связи с тем, что отдыхал за пределами территории России.

Суд пришел к выводу о незаконности действий Пенсионного фонда РФ по отказу в возмещении пенсионеру законодательно установленного права на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Это связано с тем, что выплата компенсации должна производиться вне зависимости от места нахождения пенсионера на отдыхе, в пределах денежных сумм, затраченных на проезд по территории России.

Факт пребывания пенсионера в месте отдыха доказан. В итоге мужчине вернули 60% от общей суммы расходов, понесенных им на оплату проезда до Турции и обратно. Решение обжаловано не было и вступило в законную силу.

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