Эжвинец украл у работника больницы 4 тысячи рублей

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Приложения современного смартфона позволяют человеку быть действительно мобильным, в том числе в финансовых вопросах. Однако если свои кошельки мы по-прежнему бережем, то к мобильным телефонам часто относимся спустя рукава.

Такой невнимательностью воспользовался 29-летний житель Эжвинского района Сыктывкара, сообщает региональная прокуратура. По ее данным, молодой человек проник в помещение для медперсонала терапевтического отделения горбольницы Эжвинского района, откуда похитил сотовый телефон. Затем он с помощью приложения «мобильный банк» перевел со счета владелицы гаджета на карты своих знакомых 4 тысячи рублей.

Сотрудники полиции достаточно быстро установили личность злоумышленника. Учитывая, что на криминальном счету мужчины эта судимость – не первая, суд признал в его действиях рецидив преступлений и назначил ему наказание в по совокупности преступлений в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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