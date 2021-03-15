Упавшая с моста в Воркуте женщина скончалась в больнице

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Жительница Воркуты, сорвавшаяся с городского моста, умерла от травм и переохлаждения. Об этом сообщает БНК со ссылкой на региональный Следком.

По данным ведомства, признаков криминальной смерти в ходе проверки обнаружено не было. В день трагедии женщина находилась на мосту одна. Горожане, как и следователи, предположили, что воркутинка могла добровольно покончить жизнь самоубийством, однако данная версия не нашла подтверждения по сей день.

Известно, что на момент прибытия спасателей и медиков женщина была жива, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. К тому же, как рассказали врачи, у погибшей было сильное переохлаждение - организм не справился с нагрузками.

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