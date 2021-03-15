В Сыктывкаре судебные приставы арестовали 15 автомобилей

Фото: УФССП России по Республике Коми

Судебные приставы Сыктывкара завершили трехдневный рейд, который проводили совместно с госавтоинспекцией на оживленных магистралях столицы Коми. Благодаря системе «Безопасный город» группы работали точечно, то есть останавливали автомобили, принадлежащие должникам. Среди 57 водителей, которые по сигналу автоинспектора прижались к обочине, - неплательщики алиментов, налогов, штрафов, граждане, не оплатившие вовремя жилищно-коммунальные услуги, задолженность по кредитам, компенсацию морального вреда и исполнительский сбор, чьи исполнительные производства ведутся в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Сыктывдинском, Усть-Вымском и Усть-Куломском районах.

Задолженность по 9 исполнительным производствам на сумму 22,7 тысяч рублей погашена на месте посредством терминала. По 6 исполнительным производствам должниками предъявлены квитанции об оплате долга на сумму 28,5 тысяч рублей. Также 14 гражданам вручены требования о явке к судебным приставам.

15 встреч должников и приставов завершились арестами автомобилей Лада Калина, Лада Гранта, Renault Logan, Toyota Land Cruiser, Hyundai Solaris, Hyundai Sonata, Volkswagen Polo, Mitsubishi Outlander, Mazda, Nissan Almera. Приставы лишили должников права пользоваться этим автотранспортом и предупредили об уголовной ответственности за незаконные действия с арестованным имуществом.

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