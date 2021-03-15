В Коми изменят порядок субсидирования сельского хозяйства

Фото: пресс-служба Минсельхоза РФ

С 2022 года в Коми вступит в силу новый порядок субсидирования крестьянских фермерских хозяйств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

По словам главы ведомства Дениса Шаронова, сейчас растут требования к эффективности расходования бюджетных средств. Поэтому в течение года Минсельхоз планирует пересмотреть действующий механизм предоставления субсидий на содержание сельскохозяйственных животных.

Сейчас поддержка направлена на стимулирование роста поголовья скота и в большей степени - непродуктивного. Несомненно, она позволила укрупнить ряд фермерских хозяйств, в отношении которых назревает необходимость замены количественных показателей на качественные – рост продуктивности животных.

В связи с этим в отношении крупных фермерских хозяйств, с поголовьем более 50 коров, будет рассмотрен вопрос замены субсидирования содержания коров на субсидирование объемов реализованного молока – по аналогии с поддержкой сельскохозяйственных организаций.

Кроме того, субсидируемое поголовье молодняка крупного рогатого скота также планируется ограничить в пределах технологических нормативов потребности в ремонтном молодняке для собственного воспроизводства стада.

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