В Эжвинской поликлинике начал работать детский дневной стационар

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

В понедельник, 15 марта, в Эжвинской городской поликлинике состоялось открытие детского дневного стационара. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Стационар сможет принимать до 30 человек в день. Здесь специалисты будут оказывать помощь детям с неврологическими и ортопедическими проблемами, а также патологиями слуха и зрения. В стационаре работают кабинеты педиатра, массажа, процедурный и лечебной физкультуры.

Медицинскую помощь детям будут оказывать в комфортных условиях. Для этого в бывших помещениях производственной аптеки проведен ремонт кровли и помещений. Обновленный интерьер, уютная атмосферы будут способствовать созданию настроя успешное лечение и выздоровление.

Ремонт сделали за счет средств республиканского бюджета. Около 1,2 миллиона потратили на обновление кровли, еще около 6,4 миллиона – на ремонт помещения.

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