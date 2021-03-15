Суд разрешил ухтинцу не возвращать банку кредит

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Ухтинский городской суд отказал банку в удовлетворении требований о взыскании с жителя Ухты кредитной задолженности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Коми.

Банк обратился в суд с иском к гражданину о взыскании задолженности по договору кредитной карты, расходов по оплате государственной пошлины. Ответчик воспользовался деньгами из предоставленной ему суммы кредитования, однако принятые на себя обязательства не исполняет: ежемесячные платежи по кредиту не вносит, проценты не уплачивает.

Эта карта была выдана еще в 2012 году, поэтому срок давности уже истек. В связи с этим суд не удовлетворил иск банка. Решение обжаловано не было и вступило в законную силу.

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