В Сыктывкаре иностранца задержали за наркоторговлю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре задержали уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В поле зрения полицейский попал мужчина, причастный к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. Подозреваемого задержали на перекрестке улиц Катаева-Старовского. Задержанный передал «покупателю» бумажный пакетик с веществом белого цвета. В результате экспертизы выяснилось, что изъятое вещество является наркотическим средством – производным N- метилэфедрона.

Выяснилось, что правонарушитель распространял наркотики в Сыктывкаре. С целью конспирации он передавал запрещенные вещества ограниченному кругу лиц. Мужчина нигде не работал, незаконный сбыт наркотических средств был для него основным видом заработка.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Фигурант поместили в специальный приемник за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

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