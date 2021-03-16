Депутата Госсовета Коми настигла кара за незаконную агитацию на выборах-2020

Фото: личная страница депутата Владимира Жарикова в "ВКонтакте"

Депутата Госсовета Владимира Жарикова привлекли к административной ответственности за незаконную агитацию в период избирательной кампании на выборах 2020 года по заявлению члена Избиркома Коми Виктора Воробьёва.

Соответствующее постановление опубликовал Лесозаводской судебный участок Сыктывкара. Суд установил, что Жариков с нарушением закона изготовил 10 000 листовок с призывом голосовать за себя и «Единую Россию».

Территориальная избирательная комиссия Эжвинского района Сыктывкара еще в сентябре 2020 года установила, что спорный материал был заказан и оплачен в полном объеме кандидатом в депутаты Государственного Совета РК VII созыва по Эжвинскому избирательному округу №4 Владимиром Жариковым.

На последней полосе оспариваемого буклета имелось символическое изображение двух бюллетеней для голосования, наложенных друг на друга, с четко читаемым текстом «Коми региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (задний бюллетень), «Жариков Владимир Сергеевич» (верхний бюллетень). Справа от обеих надписей в «квадрате для отметки о голосовании» проставлена галочка (символ).

Дело передали в полицию, а затем – в суд. При этом Жариков в суде пытался доказать, что агитация не распространялась, однако пояснить, как она оказалась у жителей Эжвы, он не смог.

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