Сыктывкарка пыталась купить бульдога и лишилась 10 тысяч

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Сыктывкара лишилась 10 тысяч рублей, покупая французского бульдога на сайте бесплатных объявлений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина собиралась купить собаку породы «французский бульдог» за 28 тысяч рублей. Горожанка нашла объявление в интернете. Продавец предложил заявительнице договориться обо всех условиях в мессенджерах. Собеседник рассказал, что отправит собаку автобусом из Перми. Он пообещал сделать это сразу после получения денег. Сыктывкарка предложила внести часть суммы в качестве предоплаты, а оставшуюся оплатить после получения животного.

Женщина перевела 10 тысяч рублей. После этого продавец сообщил, что вечером щенка доставят в Сыктывкар. После этого связаться с ним женщина не смогла и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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