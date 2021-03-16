В Сыктывкаре организации, не убирающие снег и наледь, будут оштрафованы на 200 тысяч рублей

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В Сыктывкаре организации, которые уклоняются от очистки дворов и крыш от наледи, снежных свесов и сосулек, грозит большой штраф. ОБ этом сообщили в местной администрации. В мэрии уточнили, что власти направили в адрес 67 УК и 319 ТСЖ и ЖСК требование немедленно привести в порядок придомовые территории.

- Кровли должны быть очищены над пешеходными зонами, тротуарами, придомовыми территориями и дворовыми проездами согласно установленным единым и обязательным требованиям в сфере содержания территорий, утвержденным Правилами благоустройства Сыктывкара, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, за неисполнение вышеуказанных требований обслуживающим организациям грозят штрафы: на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Жителей Сыктывкара также просят сообщать о потенциально опасных местах. Так, заметив снежные навесы и сосульки на крыше своего дома, следует обратиться в компанию, обслуживающую жилфонд – информация о телефонах управляющих компаний и ТСЖ есть на сайте сыктывкар.рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК» либо к собственнику здания.

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