За год пьяные сыктывкарские подростки совершили 19 преступлений

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В 2020 году в Сыктывкаре зарегистрировали 19 преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 2020 году в Сыктывкаре зафиксировали 19, а в 2019 году – 20 преступлений, совершенных пьяными подростками. Уточняется, что в основном это кражи. С начала текущего года столице Коми зафиксировали два подобных преступления. Всех детей, совершивших опасные деяния, ставят на учет.

В целях профилактики пьянства среди молодежи полицейские постоянно проводят мероприятия, направленные на выявление и предотвращение фактов продажи алкоголя несовершеннолетним. За 2020 год было проведено 58 рейдов по торговым предприятиям. В результате было выявлено 28 административных правонарушений. За два месяца в Сыктывкаре провели 15 рейдов. Правоохранители выявили четыре факта продажи алкоголя несовершеннолетним.

Такие нарушения допускают как маленькие магазины, так и сетевые супер- и гипермаркетов. Основная причина – личная неорганизованность, невнимательность или попустительство продавцов. При даче объяснений они ссылаются на то, что трудно определить возраст молодого человека. Однако у них есть право при продаже алкоголя требовать документ, удостоверяющий личность. В итоге продавцов штрафуют на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность: так в 2020 году повторных фактов выявлено четыре, в 2021 году данных преступлений пока не выявлено. При этом большие штрафы грозят должностным лицам – от 100 до 200 тысяч и юридическим лицам – от 300 до 500 тысяч рублей.

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