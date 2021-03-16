В Коми пьяный мужчина избил своего знакомого на лестничной площадке

Житель Усть-Вымского района предстанет перед судом за нокаутированного собутыльника Фото: Архив "КП"

Житель Усть-Вымского района оказался на больничной койке с множественными травмами грудной клетки и переломами ребер. Мужчину избил его пьяный знакомый во время новогодних каникул. О подробностях происшествия рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, следствие установило, что 44-летний житель Айкино, его приятель в компании распивали спиртное, отмечая Новый год. В ходе празднования между двумя участниками компании возник словесный конфликт, который они решили урегулировать на лестничной площадке. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой житель Айкино одержал превосходство, нанеся потерпевшему по лицу и телу многочисленные удары руками и ногами.

- Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усть-Вымский районный суд. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», - заключили в ведомстве.

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